Juve-Napoli, standing ovation per Higuain al cambio. E boato per Dybala

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un gol che è un gioiello, poi il cambio: al 76' della gara contro il Napoli, Gonzalo Higuain ha lasciato il posto da centravanti della Juventus a Paulo Dybala. Standing ovation dell'Allianz Stadium per il Pipita mentre usciva, boato per la Joya mentre entrava: i tifosi della Juve non hanno dubbi, si terrebbero stretti entrambi gli argentini.