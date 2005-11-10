Juve, al posto di Spalletti meglio Conte o Inzaghi? Il commento degli ospiti

Juve, al posto di Spalletti meglio Conte o Inzaghi? Il commento degli ospitiTMW Radio
Daniele Petroselli
Alla radio di Tuttomercatoweb.com si parla della panchina della Juve, con Luciano Spalletti che sembra sempre più in bilico. Ma nel caso dovesse essere sostituito, chi meglio tra Antonio Conte e Simone Inzaghi? Ecco cosa hanno detto gli ospiti:
Stefano Impallomeni: "Non è che hai un grande materia prima ora. Spalletti con i recuperi di Yildiz e Thuram a gennaio occhio. Va dato tempo, e se a giugno non aggiusta le cose, magari vincendo l'EL e giugnendo quarto, opterei per Inzaghi. Ma c'è da aggiustare il profilo dirigenziale. Io prenderei uno come Ausilio".
Andrea Piervincenzi: "Conte non lo riprenderei, non posso dipendere da Conte, che sappiamo come si comporta. Inzaghi è uno che può costruire qualcosa nel tempo, è un allenatore capace, costa meno, ha un gioco anche bello".
Stefano Discreti: "Sarebbe folle pensare a un cambio in panchina ora. Ad oggi sceglierei Conte. Giuntoli era un direttore di tutto rispetto ha avuto manie di grandezza allontanando Allegri per mettere Tudor. Doveva già all'epoca prendere Conte. E la Juve sarebbe già tornata a vincere lo Scudetto. Inzaghi però è un profilo che mi piace".
Simone Braglia: "Io sceglierei Conte, deve vincere subito la Juve, non può aspettare. In prospettiva Inzaghi, ma la Juve deve vincere subito e serve un allenatore di spessore".
Pino Capua: "Inzaghi, perché su quella situazione è più bravo. Conte dopo due anni se ne va invece".
Claudio Onofri: "Conte ha un carisma, un modo di evidenziare i difetti e migliorarli, di esaltare i pregi dei giocatori. Io lo prenderei subito. Lo preferisco a Inzaghi. Come allenatore Conte non è il mio preferito in generale, ma ha carisma e conoscenze di campo per fare andare al meglio tutti".