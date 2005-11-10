Juventus-Lazio 0-3: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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18.10.2026 23:58Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik (28’ st Cambiaso); Douglas Luiz (22’ st Conceiçao), Sarr (42’ st Boga); Nico Gonalez (22’ st Zhegrova), McKennie, Alajbegovic (1’ st Woltemade); Kolo Muani. Allenatore: Luciano Spalletti
Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor (24’ st Dele-Bashiru); Isaksen (33’ st Lazzari), Noslin (24’ st Pinamonti), Zaccagni (41’ st Pedraza). Allenatore: Allenatore: Gennaro Gattuso.
Arbitro: Massa
Marcatori: 37’ Provstgaard (L), 66’ Isaksen (L), 89’ Dele-Bashiru (L)
Ammoniti: Taylor (L), Zaccagni (L)
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