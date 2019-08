Juventus, Marocchino: “Determinante il colpo di fine mercato”

Fonte: Radio Bianconera

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex Juventus Domenico Marocchino: “Il colpo di fine mercato sicuramente cambierà il modo di giocare della squadra. Gli attaccanti determinano il gioco delle squadre, sono quelli per cui la squadra viene costruita. Icardi? Sia lui che Lukaku mi danno l’idea di potersi sposare bene con le caratteristiche di Cristiano Ronaldo. Dybala? Come trequartista no, come centravanti chissà”.