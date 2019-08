© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juventus di Maurizio Sarri trionfa nell’amichevole contro il Novara prima della sfida all'Atletico di Simeone. Tante indicazioni per il tecnico dei bianconeri, che ha schierato il solito 4-3-3. In campo dal 1’ anche Gonzalo Higuain, autore del gol che ha sbloccato la gara. Paulo Dybala è entrato nel secondo tempo, mettendo a segno una delle quattro reti. In gol anche Mario Mandzukic e Matthijs De Ligt. Sabato 10 agosto i bianconeri scenderanno in campo contro i colchoneros, nell’ultima sfida dell’International Champions Cup.