I Drughi assicurano: "Finché Allegri sarà l'allenatore della Juventus non lo contesteremo"

Con una nota affidata ai propri social, il tifo organizzato della Juventus, nello specifico il gruppo dei Drughi bianconeri, ha pubblicato una nota in assicura di non voler contestare il tecnico Massimiliano Allegri: "Finché mister Allegri siederà sulla panchina della Juve, noi non lo contesteremo - hanno assicurato - perché per noi la Juve è quello che conta!".

Poi la nota aggiunge: "Altresì sottolineiamo che laddove vi fosse un cambio di guida tecnica per la prossima stagione non partiremo prevenuti nei riguardi di nessuno, purché vi sia condivisione sull'unico obiettivo comune: tornare a vincere! Tutti a Roma e Bologna dove dovremo dare tutto per portare i ragazzi alla conquista degli obiettivi minimi prefissati. Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta", la chiosa.