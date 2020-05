Juventus, Ronaldo alza i ritmi in quarantena: alla ripresa vuole essere già pronto

Cristiano Ronaldo è tornato in Italia lunedì scorso e ha iniziato subito la quarantena di 14 giorni, prima di tornare ad allenarsi con il resto dei suoi compagni aspettando la sperata ripresa del campionato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in questi giorni ha già aumentato i giri del motore per arrivare in condizioni fisiche perfette alla ripresa degli allenamenti collettivi. Ronaldo è pronto e alla ripresa lo sarà ancora di più.