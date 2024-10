Fiorentina in zona Champions, Adli: "Restiamo con la testa sulle spalle"

Yacine Adli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola per commentare la vittoria di Marassi contro il Genoa (0-1) che proietta i viola al terzo posto in classifica assieme ad Atalanta e Lazio: "E' stata una partita tosta, perché il Genoa ha dato tutto. Abbiamo faticato a trovare il gol nel primo tempo ma poi ci siamo riusciti con pazienza e siamo felici. Sapevamo che tipo di partita ci aspettasse e penso che abbiamo uno spirito di squadra giusto e dobbiamo continuare così perché siamo all'inizio del campionato e non dobbiamo sopravvalutarci ma continuare a lavorare forte".

Entrato subito bene e nell'azione del gol? "Questo è lo spirito della squadra, chi entra e gioca meno deve dare tutto. Poi io ho cercato di applicare quello che chiede il mister e mettere in campo la mia qualità ed oggi ci siamo riusciti".

Come si fa a restare con i piedi per terra? "Dobbiamo azzerare sempre tutto quello che è passato e rimanere con la testa sulle spalle. E' dura rimanere in alto con le altre squadre del campionato e da domani testa al Torino, vogliamo andare a fare risultato".