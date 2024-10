Alla Fiorentina il "dolcetto" di Halloween: i viola espugnano il "Ferraris", 1-0 al Genoa

La Fiorentina cala il poker. Nella notte di Halloween l'ex Raffaele Palladino gioca un brutto scherzetto al Genoa. I viola espugnano il "Ferraris" imponendosi 1-0 con la rete arrivata nella seconda frazione di gara e realizzata da Gosens.

Le scelte dei tecnici

Alberto Gilardino torna alla difesa a tre, che poi si può modellare a seconda delle varie situazioni nel 4-4-2 delle ultime due uscite ufficiali. In difesa davanti a Leali giocano Vogliacco, Vasquez e Matturro mentre sulle fasce ci sono Sabelli da una parte e Martin dall'altra. A centrocampo si rivede il capitano Badelj al fianco di Frendrup e Thorsby. In attacco debutto dal primo minuto per il giovane Ekhator insieme a Pinamonti. Come annunciato ieri, non c'è al centro dell'attacco Moise Kean con mister Raffaele Palladino che è costretto a schierare dal primo minuto l'ex Kouamé come falso nove. Alle sue spalle con Colpani e Beltran c'è Riccardo Sottil mentre a centrocampo con Bove gioca Richardson. In difesa davanti a De Gea, ci sono Martinez Quarta e Ranieri al centro e Dodò e Gosens sulle corsie laterali.

Poche occasioni, reti bianche

I padroni di casa, spinti dal loro pubblico, partono con decisione e al decimo Martin si incarica della battuta di un calcio di punizione ma il pallone termina sopra la traversa. Tanto agonismo in campo ma poche emozioni fino al 22’ quando Sabelli fa partire un diagonale dall’interno dell’area di rigore che si spegne di poco sul fondo. I viola ci provano intorno alla mezz’ora con Sottil che cerca la conclusione ma Vasquez devia oltre la linea di fondo in corner. Pochi istanti più tardi é Richardson che prova la conclusione dalla distanza ma Leali respinge in tuffo.

La decide Gosens

La ripresa si apre con una grande occasione per il Genoa con Ekhator che prende il tempo a Martinez Quarta, si dirige verso De Gea ma calcia altissimo. L’equilibrio si rompe al 28’ quando un cross dalla corsia di destra accende un batti e ribatti in area che premia Gosens. L’ex Inter e Atalanta calcia di prima intenzione superando Leali. La reazione del Grifone non tarda ad arrivare e alla mezz’ora è Pinamonti che prova a superare De Gea ma l’estremo difensore spagnolo salva con un grande intervento. I padroni di casa premono sull’acceleratore ed è ancora una volta il centravanti trentino a calciare ma De Gea blocca a terra.

