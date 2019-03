© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le leggende del Milan contro quelle del Liverpool. A Dazn ne ha parlato Kakà: "È stata una giornata speciale contro il Liverpool, con Rino (Gattuso) abbiamo parlato un po' di Paquetá per sapere come si sta inserendo e per conoscere tutto. Mi ha detto solo belle cose su di lui, poi come ex compagni stiamo sostenendo tantissimo Rino. Speriamo possiamo chiudere al meglio la stagione con soddisfazioni importanti. Liverpool? È stato un grande avversario per tutti noi, anche nelle sconfitte ci ha dato insegnamenti di squadre e personali. Tutte partite che porterà per sempre con me".