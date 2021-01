Kit gara a novemila società: Lnd e Macron lanciano l'iniziativa 'Insieme per ripartire'

vedi letture

Sibilia, 'Calcio è unione, speriamo rivederle presto in campo'

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Il calcio dilettantistico è fermo, ma Lega Nazionale Dilettanti e Macron hanno comunque voluto far sentire la loro vicinanza alle circa 9.000 società dilettantistiche con settore giovanile d'Italia, donando loro oltre 100.000 kit gara completi. 'Insieme per ripartire', questo il titolo dell'iniziativa, salutata con orgoglio dal presidente della Lnd Cosimo Sibilia: "Il calcio è unione - ha detto il numero uno della Lega con più tesserati d'Italia - solo facendo squadra si possono raggiungere grandi risultati. L'iniziativa è un ringraziamento per gli enormi sacrifici delle società dilettantistiche in una situazione a dir poco complicata, dove a rimetterci di più sono migliaia di giovani. La speranza è che si verifichino presto le condizioni per vederli in campo e realizzare i loro sogni". Entusiasta anche il Ceo di Macron, Gianluca Pavanello: "L'unione è di per sé sinonimo di vittoria. Il calcio dilettantistico sta soffrendo questa situazione dettata dall'emergenza sanitaria, per questo motivo abbiamo sposato con entusiasmo il progetto con la Lnd. Un gesto concreto, significativo, per dire che è vero che insieme si può ripartire". Il lancio di 'Insieme per ripartire' è supportato da un video che racconta un viaggio nelle tante realtà del calcio dilettantistico e giovanile. Maglie, pantaloncini e calzettoni prendono destinazioni diverse per poi ritrovarsi al centro di un campo di gioco dove tutti attendono il fischio d'inizio per far ripartire la magia del calcio. (ANSA).