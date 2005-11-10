Lazio-Parma 2-1: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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24.10.2026 23:12Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard (46’ Leite), Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor (71’ Dele-Bashiru); Isaksen (77’ Lazzari), Noslin, Zaccagni (77’ Pedraza). A disp.: Motta, Renzetti, Pellegrini, Doekhi, Cancellieri, Przyborek, Cataldi, Serra, Farcomeni, F. Bordon. All.: Gattuso
Parma (3-5-2): Corvi; Diego Carlos (72’ Frigan), Troilo, Drobnic; Delprato, Ordonez (63’ Lontani), Sierro (46’ Bernabé), Keita, Valeri; Romero (78’ Fabbian), Toure. A disp.: Ghidotti, Daffara, Ndiaye, Diallo, Cremaschi, De Martis, Britschgi, Carboni, Konate. All.: Gilardino
Arbitro: Arena
Marcatori: 50’ Taylor (L), 58’ aut. Diego Carlos (P), 90’+5’ Lontani (P)
Ammoniti: Provstgaard (L), Sierro (P)
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