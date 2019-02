Le pagelle del Livorno - L'attacco non gira, bene Mazzoni

Risultato finale: Crotone-Livorno 1-1

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Mazzoni 6.5 - Tiene in piedi il risultato con un paio di interventi portentosi, come quello di piede sul tiro di Machach nel finale.

Gonnelli 6 - Tiene a bada gli avversari quando si riversano in avanti, soffre in avvio di partita.

Di Gennaro 6 - Si fa vedere anche in avanti, ma gli manca precisione per incornare.

Bogdan 6 - Insegue bene gli avversari quando si infilano negli spazi.

Valiani 6 - Fa girare il pallone, ha diverse intuizione interessanti ma i compagni non sempre lo seguono. (Dal 61' Salzano 5.5- La pioggia di fischi piovuta dagli spalti inevitabilmente lo condiziona).

Luci 6 - Abile in entrambe le fasi di gioco, pedina di supporto per tutta la squadra.

Agazzi 5 - A tratti troppo irruento e poco preciso nel rompere la manovra avversaria.

Gasbarro 5.5 - Si innervosisce spesso nel corso nel match, sbaglia qualcosa in impostazione. (Dal 66' Eguelfi 6 - Non spicca ma non commette sbavature

Diamanti 6.5- E' l'elemento di spicco in una squadra alla quale serve la sua qualità ed esperienza.

Giannetti 5.5 - Costantemente in fuorigioco, non trova il modo di andare al tiro con costanza.

Murilo 5 - Si muove poco e male, non collabora al meglio con i compagni di reparto. (Dal 47' Kupisz 6 - Ottimo impatto sulla partita, corre per tutto il campo per aiutare la squadra).