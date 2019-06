Le probabili formazioni di Colombia-Cile - Ballottaggio Falcao-Zapata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La partita più attesa dei quarti di finale di Copa America vede affrontarsi i campioni in carica del Cile e la Colombia, "rivelazione" di questo torneo. Pronostico più che mai aperto tra due squadre che nei gironi hanno dimostrato di essere in forma, trascinate rispettivamente dalle stelle Alexis Sánchez e James Rodriguez. I Cafeteros sono approdati ai quarti di finale forti delle tre vittorie su tre, tra cui il colpaccio ai danni dell'Argentina, mentre la Roja ha superato Giappone ed Ecuador, arrendendosi poi all'Uruguay solo all'82' incassando un gol da cineteca firmato Cavani. Chi avrà la meglio tra Cile e Colombia se la vedrà, in semifinale, contro la vincente tra Uruguay e Perù.

COME ARRIVA LA COLOMBIA - Nella conferenza pre partita il tecnico Queiroz ha lasciato intendere che non opererà grandi cambiamenti tra i titolari, che dovrebbero dunque contare sulla presenza di Cuadrado, James Rodriguez e Falcao, in ballottaggio con Duván Zapata. Il miglior biglietto da visita con cui i Cafeteros si presentano alle fasi finali sono gli zero gol subiti dalla difesa guidata da un Yerry Mina in grande spolvero, affiancato al centro da Davinson Sánchez.

COME ARRIVA IL CILE - La Roja arriva a questa sfida con le statistiche ampiamente favorevoli, e disputa per la quinta volta consecutiva i quarti di finale della Copa America, della quale è detentrice. L'esito tuttavia non è scontato, poiché nella matura squadra di Rueda potrebbe mancare quella freschezza che invece sembra guidare i colombiani. Medel e Vidal non sono al top della forma, ma mentre l'ex Juve dovrebbe trovare posto nell'undici di partenza, il difensore è in dubbio e potrebbe restare in panchina, sostituito da Jara.

LE PROBABILI FORMAZIONI

COLOMBIA (4-3-3): Ospina; Medina, Mina, D. Sánchez, Tesillo; Cuadrado, Barrios, Uribe; Rodriguez, Falcao, Martinez. Allenatore: Queiroz.

CILE (4-3-3): Arias; Isla, Medel, Maripan, Beausejour; Aránguiz, Pulgar, Vidal; Fuenzalida, Vargas, Sánchez. Allenatore: Rueda.