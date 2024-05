Allegri spiega la sfuriata nel finale: "In quel momento bisognava fare un po' di casino..."

vedi letture

Simpatico siparietto ai microfoni di SportMediaset nel post partita di Atalanta-Juventus, finale di Coppa Italia vinta dai bianconeri per 1-0 grazie al gol di Dusan Vlahovic. Nell’intervista post gara Massimiliano Allegri ha parlato dei vari momenti della partita, compreso quello del finale in cui il tecnico è stato espulso dall’arbitro Maresca e, prima di uscire, ha esclamato verso la tribuna “dov’è Rocchi?” in riferimento al designatore arbitrale.

Interpellato in merito da Fabrizio Ravanelli, l’allenatore livornese ha utilizzato l’ironia per rispondere. “Da tifoso della Juventus, in quel momento mi hai gasato, per me è stato il momento più bello della partita”, ha detto l’ex attaccante. “In quel momento bisognava fare un po’ di casino…”, la risposta di Allegri.