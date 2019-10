Ledesma sulla A: "Juve, Inter e Napoli forti ma è presto per dare giudizi"

© foto di Federico Gaetano

L'ex capitano della Lazio Cristian Ledesma ha parlato ai microfoni di Non è la radio dell'inizio del campionato di Serie A: "È presto per fare un bilancio, il rendimento è altalenante. Non solo della Lazio ma di tutte. Juve, Inter e Napoli hanno grande forza, ma non è tempo di dare giudizi", le sue parole riprese da FcInterNews.it.