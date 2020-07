live Milan, Pioli: "Ancora cinque gare e poi parliamo di futuro"

vedi letture

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, tra poco parlerà in conferenza stampa dal centro sportivo di Milanello alla vigilia della gara in programma domani sera contro il Bologna a San Siro. Segui con il live su TMW le parole del mister rossonero.

Ore 14.00 inizia la conferenza di Pioli

La classifica? "Il gruppo sa bene qual è la nostra posizione in classifica, sa che stiamo facendo bene, ma contano solo queste ultime 5 gare. La classifica deve essere ancora migliorata per centrare il nostro obiettivo".

Kessie e Calhanoglu giocatori moderni? "Il calcio moderno è così, loro hanno caratteristiche e capacità sia nella fase offensiva che difensiva. Sono giocatori intelligenti che sanno interpretare fasi di gioco, sono attenti e propositivi, leggere alcune situazioni che cambiano velocemente".

Dove le cose sono cambiate nella preparazione? "Il lavoro non poteva dare certi risultati subito. In passato abbiamo fatto buone partite ma in passato non riuscivamo a concretizzare. Tanti fattori hanno contribuito a farci diventare veramente squadra, anche con giocatori che hanno caratteristiche diverse. Abbiamo lavorato con nuove idee e nuovi modi di stare in campo. Ora però dobbiamo parlare del presente e non del futuro. Abbiamo rispetto del Bologna che ha fatto un partitone contro il Napoli, ha vinto a Milano contro l'Inter, un avversario che sta bene fisicamente e mentalmente. Testa e cuore alla gara di domani".

Ti stai divertendo ad allenare il Milan? "Sto benissimo a Milanello e con la squadra, qui le strutture sono eccezionali, i giocatori e tutto lo staff sono concentrati per migliorare il risultato e questi 15 giorni potranno significare tanto per la classifica. Non abbiamo nè il tempo nè la voglia di pensare ad altre cose".

Obiettivo quinto posto? "Vogliamo fare più punti possibile poi alla fine tireremo le somme. Raggiungere l'Europa League direttamente ai girone sarebbe importante però dobbiamo recuperare dei punti".

Pioli una certezza nel presente, paradosso per il futuro? "Dobbiamo essere tutti protagonisti di queste 5 partite poi vedremo cosa succederà"

Come la vede a 5 gare dalla fine? "Non dobbiamo sperare sulle cadute dei nostri avversari ma essere consapevoli delle nostre qualità. Domani possiamo fare bene e continuare con queste prestazioni. Affrontando un avversario aggressivo, sarà dal punto di vista tecnico che dobbiamo fare una gara precisa ed eccellente".

Che trappola metterà Mihajlovic? "Sta facendo un capolavoro a Bologna, Sinisa sta continuando con questa linea, mettendo una squadra che si gioca la gara dall'inizio alla fine. Ci saranno molte difficoltà".

L'apporto di chi entra dalla panca? "Siamo squadra perchè vedo lo spirito giusto, chi entra dà tanto in campo. Siamo stati squadra nei momenti di difficoltà, perchè è facile essere sereni nelle vittorie. Il nostro modo di stare insieme ci ha fatto diventare squadra, tutti sono disponibili".

Ibrahimovic gioca? "L'allenamento di oggi e domani sarà importante. Si sente bene sicuramente, deciderò in base allo schieramento iniziale e anche ai cambi di qualità e con caratteristiche nel corso della gara".

Avete condiviso tante panchine? "Abbiamo tante squadre in comune, ma ognuno di noi ha il modo di proporre calcio e fare il meglio per i giocatori".

Riapertura degli stadi? "Sarebbe bellissimo. Abbiamo dei tifosi fantastici, ci hanno sostenuto con passione e entusiasmo anche nei momenti difficili, m immagino come potrebbe essere adesso giocare con il sostegno dei tifosi in queste ultime tre gara a San Siro. Non credo sarà possibile in questa stagione, mi auguro che dalla prossima si possano riaprire gli stadi. Il calcio è passione e adrenalina, con i tifosi è un calcio diverso".

Il 2 agosto col pubblico come sarebbe? "Sarebbe bellissimo".

Ore 14.15 - Finisce qui la conferenza di Pioli