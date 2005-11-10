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Lutto nella pallacanestro italiana, addio a Maurizio Cremonini, il "Maestro"

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Redazione TMW
Oggi alle 19:10Altre Notizie
autore Redazione TMW
19.10.2026 19:10Altre Notizie
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Si è spento a 70 anni lo storico Responsabile Tecnico Nazionale della FIP Maurizio Cremonini. Ha dedicato la vita a insegnare il gioco ai più piccoli, inventando il motto #minibasketforlife, disposto un minuto di silenzio
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Il mondo della pallacanestro italiana si è svegliata stamani con una notizia drammatica, che colpisce dritto al cuore la base più pura di questo sport.
Nella notte è scomparso Maurizio Cremonini, all'età di 70 anni, stroncato da un malore improvviso, per oltre trent'anni è stato il Responsabile Tecnico Nazionale del settore Minibasket e Scuola per la Federazione Italiana Pallacanestro, ma per tutti, dai campioni della Serie A fino all'ultimo dei bambini della penisola, era semplicemente il "Maestro".

Una vita per i bambini

Bresciano d'origine, Cremonini ha legato indissolubilmente il suo nome alla palla a spicchi, non tanto per le vittorie sul parquet, quanto per l'impronta indelebile lasciata nella didattica e nella formazione.
Sotto la sua guida visionaria, il minibasket italiano ha vissuto una vera e propria rivoluzione culturale, l'insegnamento è passato dalla rigida ripetizione dei fondamentali tecnici a una "metodologia delle emozioni", dove il gioco e l'inclusione sociale diventavano centrali. Il suo storico slogan, #minibasketforlife, non era solo un hashtag, ma una vera filosofia di vita: usare il canestro per formare i cittadini di domani.
Stimato anche all'estero, Cremonini era da anni un punto di riferimento come formatore per la FIBA, la federazione internazionale, esportando il "modello Italia" in nazioni come Spagna, Germania, Polonia e Danimarca. Tra i suoi progetti più celebri spiccano il tour nazionale "Camminare Insieme", volto a unire istruttori, famiglie e società, e lo sviluppo dell'"Easybasket" nelle scuole primarie per rendere lo sport accessibile a chiunque.

Il cordoglio e il ricordo

Il presidente della FIP, Giovanni Petrucci, visibilmente commosso, ha espresso il cordoglio di tutta la federazione: «Oggi perdiamo un pilastro, un uomo che ha dato l'anima per la crescita dei nostri ragazzi». In segno di profondo rispetto, la FIP ha disposto un minuto di silenzio su tutti i campi d'Italia per tutte le gare del prossimo fine settimana, il basket perde la sua guida più generosa, ma la sua lezione sui campetti di periferia non sarà mai dimenticata.

Il cordoglio dell'ItalBasket
La Federazione Italiana Pallacanestro piange la scomparsa di Maurizio Cremonini, 70 anni, tecnico federale del Minibasket e figura di riferimento per generazioni di istruttori ed educatori.
Per oltre trent’anni ha dedicato passione, competenza e lungimiranza alla crescita del Minibasket, credendo profondamente nel valore educativo del gioco e dello sport.
Il presidente Giovanni Petrucci condivide il cordoglio della famiglia Cremonini e li abbraccia in questo che è un dolore forte per tutti coloro che l’hanno conosciuto ed amato.

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