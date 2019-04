Fonte: TuttoC.com

Maria Marotta, unico arbitro donna nell'organico della CAN di Lega Pro, ai microfoni di Rai Sport ha commentato la propria esperienza in terza serie: "La passione per l'arbitraggio e l'amore per il calcio le ho sin da piccola. Poi è iniziata quest'avventura stupenda che mi porta sui campi di calcio in C. Non posso non pensare ai sacrifici fatti per diventare arbitro, con la mia famiglia che mi ha aiutato tantissimo. Unica donna arbitro? Mi sento onorata ma mi sento un arbitro di serie C, non un arbitro donna in Serie C. Altrimenti significherebbe essere una cosa diversa dai miei colleghi e non è così. Entro in campo ogni domenica con la speranza di non commettere errori perché so benissimo che in caso di un errore eclatante in tanti direbbero che il problema è il mio essere donna e questo potrebbe creare problemi anche alle mie colleghe. All'estero la cultura dell'arbitro donna è più sviluppata, in Italia meno, come si è visto negli ultimi episodi. Vorrei arbitrare la Coppa del mondo femminile. Se avrò un figlio, maschio o femmina che sia, non potrà che fare l'arbitro (ride NdR). Non ho ho mai subìto discriminazioni e ho sempre richiesto allenamenti uguali agli uomini".