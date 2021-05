tmw radio Paparesta: "Sì a Maria Marotta in Serie A. Abbiamo già una donna in Champions"

L'ex arbitro Gianluca Paparesta, intervenuto ieri a TMW Radio, ha così parlato della possibilità di vedere Maria Marotta arbitrare in Serie A: "Chi arbitra in B non vedo perché non debba farlo anche in A. Se c'è stata una donna ad arbitrare in Champions... La Serie A poi ha la sua visibilità e vedere donne brave come la Marotta non può che essere positivo".