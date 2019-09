© foto di Insidefoto/Image Sport

Alberto Malesani è fiducioso sulle possibilità di Roma e Lazio di arrivare fino in fondo all'Europa League. Lo dice in una intervista a Sportweek: "Roma e Lazio hanno struttura, qualità e la giusta fame per arrivare in fondo. La Lazio ha una ottima strategia, Inzaghi ha impostato un lavoro di un certo tipo da anni e ha inserito gradualmente gente nuova. Lazzarri è un ulteriore innesto di qualità. La Roma? Ha tenuto Dzeko, credo sarà il valore aggiunto perché l'ho visto nuovamente partecipe, entusiasta di essere dov'è. Questo, sommato alla sua intelligenza calcistica, vale moltissimo: per l'allenatore e la squadra tutta". Il veronese è l'ultimo tecnico ad aver portato una italiana al trionfo nella seconda competizione continentale, allora Coppa UEFA, il Parma nel 1999.