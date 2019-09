© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo, ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere dello Sport della possibilità del figlio di lasciare Roma: "Non so nemmeno se ci sian state trattative concrete oppure offerte in estate, di queste cose non mi occupo. So soltanto che adesso Nicolò è felicissimo di giocare nella Roma. Non poteva essere un incidente privato a cambiare la sua carriera".