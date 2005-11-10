Manchester United a picco sul Lago, una serata da Paz! Le reazioni dei media inglesi

Un uragano di fango e vergogna si abbatte oltremanica, se sulle sponde del Lario la festa è totale, i titoli dei colossi dell'informazione britannica riflettono il dramma sportivo di un Manchester United umiliato e demolito nel morale.

La dicitura massacro totale rimbalza da una testata all'altra, trasformando la notte italiana in uno dei punti più bassi della storia recente del club inglese.

Sui siti web dei principali tabloid la condanna è immediata e senza appello. Il Mirror apre la sua sezione sportiva con un inequivocabile umiliazione sul lago, descrivendo una squadra allo sbando e totalmente in balia dei ragazzini terribili guidati da Cesc Fàbregas.

Non usa giri di parole nemmeno il Sun, che sceglie di focalizzare l'attenzione sul centrocampista argentino autore di una prestazione celestiale con il titolo Nico Paz fa a pezzi lo United sotto il diluvio.

Sulla stessa linea d'onda si sintonizza il Daily Mail, che parla apertamente di una lezione di calcio indimenticabile e punta il dito contro le spaventose fragilità difensive dei Red Devils.

Nelle trasmissioni e nei salotti delle grandi televisioni sportive inglesi l'atmosfera è persino più pesante.

Gli esperti negli studi di Sky Sports UK usano parole di piombo, definendo il quattro a uno finale come un totale smantellamento dell'identità del club. Nei commenti a caldo della BBC viene evidenziata una statistica impietosa che vede la squadra prolungare a sette le gare consecutive senza una vittoria, sottolineando come l'undici di Manchester sia apparso letteralmente bullizzato sul piano del ritmo e della qualità del gioco.

L'analisi approfondita di ESPN UK rincara la dose e parla di una demolizione tattica e psicologica che lascia pochissimo spazio alle scuse.

I fari dei media adesso sono tutti puntati sulla panchina.

L'attenzione della stampa locale si concentra sulla figura di Michael Carrick, descritto come un uomo solo e frustrato che ha evitato i propri giocatori a fine partita dopo essersi scusato con i tifosi che hanno sfidato la pioggia.

Molti opinionisti TV ipotizzano già un esonero imminente del tecnico, mentre i tabloid cavalcano l'onda del malcontento popolare alimentando le voci che vorrebbero l'ombra di Antonio Conte stagliarsi minacciosa sul futuro della panchina di Old Trafford.