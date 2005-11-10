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Mancini pensa a qualche cambio in vista della Turchia per Montella è ultima spiaggia

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Redazione TMW
Oggi alle 08:25Altre Notizie
autore Redazione TMW
04.10.2026 08:25Altre Notizie
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Tridente inedito per Mancini al Dall'Ara: complice il forfait di Raspadori, Scamacca si prende la maglia da titolare al centro dell'attacco, supportato da Kean e Cambiaghi. Montella, senza Çalhanoğlu, si affida al talento di Arda Guler
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Le luci della UEFA Nations League si accendono sullo storico prato del Renato Dall'Ara per una notte che profuma di verdetti dentro e fuori dal campo.
Domani sera l'Italia di Roberto Mancini ospita la Turchia di Vincenzo Montella in un incrocio che mette in palio molto più di tre semplici punti, gli Azzurri, rigenerati dal prezioso pareggio per 1-1 conquistato a Parigi contro la Francia, cercano il successo per ipotecare la qualificazione ai quarti di finale del torneo.
Sul fronte opposto, l'atmosfera è diametralmente opposta: per l'Aeroplanino Montella, finito al centro di feroci critiche in patria dopo il pesante K.O. per 3-0 contro il Belgio, la notte di Bologna rappresenta una vera e propria ultima spiaggia per difendere la propria panchina.

Le scelte dei Ct: rotazioni azzurre e assetto d'emergenza turco

Mancini non nasconde la volontà di dosare le forze ma punta dritto al bersaglio grosso. Davanti a Gianluigi Donnarumma, la linea difensiva dovrebbe rivedere la solidità di Alessandro Bastoni e Giorgio Scalvini (in rialzo le quotazioni per Mancini) al centro, supportati sulle corsie esterne dai giovani Michael Kayode e Matteo Ruggeri, a metà campo si rinnova il ballottaggio tra Davide Frattesi e Nicolò Barella per affiancare Sandro Tonali e Nicolò Fagioli.
La vera novità è attesa nel tridente offensivo, dove Gianluca Scamacca scalpita per una maglia da titolare dal primo minuto al posto di Pio Esposito, mentre a destra Cambiaghi o Vergara e a sinistra dovremo rivedere ancora Kean.
Dall'altra parte, Montella deve fare i conti con l'assenza pesantissima dell' interista Hakan Çalhanoğlu. Senza la sua guida spirituale e tecnica, la Turchia si affiderà al talento cristallino del madridista Arda Guler e all'imprevedibilità di Barış Alper Yılmaz là davanti, nel tentativo di riscattare il pesante 4-1 subito dagli Azzurri nel match d'andata a Bursa.

Orario e programmazione televisiva

La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro, garantendo la massima copertura per tutti gli appassionati:
• Orario del fischio d'inizio: Lunedì 5 ottobre alle ore 20:45.
• Diretta TV: In esclusiva su Rai 1, con collegamenti pre-partita dal terreno di gioco e interviste a caldo nel post-gara.
• Diretta Streaming: Disponibile gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, accessibile tramite tutte le applicazioni per smart TV, tablet, smartphone e PC.

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