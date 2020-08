Messi, addio al Barcellona. Più cercato del Coronavirus su Google

L'addio di Lionel Messi al Barcellona fa discutere il mondo, non solo quello pallonaro. E persino più del Coronavirus, purtroppo il principale argomento di attualità da qualche mese a quella parte. Tanto da superarlo, seppur per un breve momento di picco, nel numero di ricerche effettuate su Google. In particolare, nei minuti seguenti la notizia dell'invio dell'ormai celebre burofax al Barça, il termine "Messi" è stato più cercato sul portale di Mountain View sia del termine "Coronavirus" (in rosso nel grafico sottostante) che del termine "Covid" (in giallo), i due lemmi generalmente più utilizzati nel mondo per trovare notizie relative all'evolversi della pandemia.