Milan-Atalanta 3-2: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila (39’ st Tomori), De Winter, Pavlovic; Chukwueze (8’ st Hutchinson), Musah (30’ st Estupinan), Modric (30’ st Loftus-Cheek), Moreira; Rabiot, Pulisic (30’ st Jashari); Ramos. A disp.: Torriani, Bouyer, Terracciano, Diawara, Vladimirov, Bartesaghi, Comotto, Cisse, Camarda. All.: Amorim
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac (20' Obric), Bernasconi (30’ st Zappacosta); Ederson, Pasalic (59' Gaetano); Samardzic (30’ st Scamacca), De Ketelaere, Rowe (59' Zalewski); Krstovic. A disp.: Sportiello, Sonzogni, Plaia, Idele, Pounga. All.: Sarri
Arbitro: Chiffi
Marcatori: 24’ rig. Ramos (M), 43’ Rabiot (M), 57’ Gila (M), 66’ Gaetano (A), 81’ Krstovic (A)
Ammoniti: Rabiot (M), Ederson, Obric (A)