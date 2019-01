Milan, l'ex Shevchenko incorona Gattuso: "E' l'uomo giusto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Adriy Shevchenko, ex bomber del Milan e attualmente commissario tecnico dell'Ucraina, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport, intervenendo sulle vicende di casa Milan, a cominciare dal futuro di Rino Gattuso e dalla per lui giusta conferma in panchina: "Giustissima. Mi piace questo atteggiamento della società, c’è gente che ha le idee chiare, che non balla nei periodi di difficoltà. Leonardo e Maldini stanno lavorando con calma e competenza. Leo e Paolo conoscono la realtà meglio di tutti. E poi c’è da considerare il blocco del mercato: se puoi lavorare soltanto sui prestiti tornare al top non è semplice. Vediamo come va a finire il nuovo ricorso al Tas. Mi auguro che il Milan possa continuare a lavorare serenamente per la risalita. L’appoggio a Rino è molto importante. Perché sta lavorando bene, ha dato una identità alla squadra, senso di appartenenza. È l’uomo giusto per questo Milan. Sono felice della fiducia che sta incassando dal club".