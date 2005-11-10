Monza-Cagliari 4-0: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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19.10.2026 21:10Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Monza (3-4-2-1): Törnqvist; Kouadio (36’ st Bakoune), Goglichidze, Carboni; Birindelli, Foe Ondoa, Akinsanmiro (36’ st Folorunsho), Mangas; Mota (19’ st Colpani), Robinson (42’ st Forson); Varela (36’ st Cutrone). Allenatore: Ivan Juric
Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Zé Pedro (22’ st Sugawara), Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks (36’ st Liteta), Romano (36’ st Deiola); Maldini (22’ st Carlos); Mendy, Nzola (8’ st Fadera). Allenatore: Fabio Pisacane
Arbitro: Calzavara
Marcatori: 39’ Kouadio, 47’e 79’ Varela, 66’ Robinson
Ammoniti: Winks (C), Birindelli (M), Fadera (C)
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