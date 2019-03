Moratti si racconta: Ibra vs Cambiasso e un retroscena su Sneijder

Il dualismo Ibra-Cambiasso e un retroscena sull'arrivo all'Inter di Wesley Sneijder. Intervistato dal Corriere di Milano, Massimo Moratti ha raccontato diversi episodi particolari della sua avventura alla guida dell'Inter: "Ci fu un periodo che Ibra chiedeva con frequenza di venire in sede a parlare. Partiva prendendo il discorso alla larga, ma era evidente che avesse qualcosa di impellente da comunicarmi. E io: 'Forza, dimmi'. Al che lui diceva che, tutto sommato, la squadra avrebbe anche potuto fare a meno di Cambiasso. Io strabuzzavo gli occhi. Passava qualche giorno, e anche lo stesso Cambiasso arrivava in sede e si premurava di farmi sapere che, tutto sommato, la squadra avrebbe anche potuto fare a meno di Ibrahimovic".

L'acquisto di Sneijder.

"A Forte dei Marmi mi fermò un barista: 'Presidente, ci manca un unico giocatore. Quello che darà le accelerate decisive in mezzo al campo. Sneijder'. Parlò con tale forza persuasiva che io, per non commettere errori, chiamai Branca chiedendogli di sentire Mourinho. Branca richiamò e disse che Mou aveva esclamato: 'Magari'. Partimmo con la trattativa, che si sbloccò anche perché al Real, Sneijder non trovava spazio. Quel barman non l’ho più rivisto. Lo volevo ringraziare".