Napoli-Bodo/Glimt 4-3: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola (33' st Olivera); De Bruyne, Anguissa (14' st Lobotka), McTominay; Politano (33' st Beukema), Højlund, Lang (33' st Giovane). A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Badiashile, Gilmour, Lucca. All. Allegri
Bodø/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Gundersen (38' st Määttä), Bjørtuft, Bjørkan (38' st Aleesami); Auklend (38' st Saltnes), Berg, Fet; Blomberg (38' st Mvuka), Helmersen (32' st Brynhildsen), Hauge. A disposizione: Faye Lund, Nielsen, Kitolano. All. Knudsen
Arbitro: Sanchez Martinez (Spa)
Marcatori: 1' Politano (N), 27' Hauge (B), 41' McTominay (N), 18' st Helmersen (B), 30' st McTominay (N), 43' st aut. Bjørtuft (N), 48' st Fet (B)
Ammoniti: Anguissa (N), Lang (N), Di Lorenzo (N)