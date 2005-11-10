Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Napoli, De Laurentiis fa muro su Allegri. Ira verso il sondaggio Dazn

autore
Redazione TMW
Oggi alle 06:49Altre Notizie
autore Redazione TMW
19.10.2026 06:49Altre Notizie
Fonti preferite
Il tonfo di Venezia accende i focolari della critica, ma il patron azzurro blinda la panchina e difende la filosofia del "top manager". Parla la storia: ADL è il presidente più vincente di sempre all'ombra del Vesuvio.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio De Laurentiis ha confermato la propria fiducia a Massimiliano Allegri nonostante lo scivolone contro il Venezia. La continuità della gestione tecnica è parzialmente giustificata da un'emergenza infortuni che ha costretto l'allenatore a fare a meno di elementi chiave come Frank Zambo Anguissa e Scott McTominay.
Il blackout del Penzo non cambia la linea del Piave in casa Napoli, Aurelio De Laurentiis fa muro attorno a Massimiliano Allegri. Nonostante il pesante scivolone contro il Venezia, che fissa un preoccupante avvio stagionale, il numero uno del club partenopeo ha scelto la via della fermezza istituzionale, blindando una panchina bollente e respingendo al mittente i processi mediatici immediati. In subbuglio soprattutto una parte importante dei tifosi e della stampa locale.

La Scintilla Televisiva

A incendiare il post-partita, secondo quanto rivelato da Il Mattino, non sono state solo le scorie del campo ma un episodio consumatosi sugli schermi di DAZN. L’emittente streaming ha lanciato a caldo un sondaggio interattivo tra i tifosi: “Allegri merita l'esonero?”. Una mossa giudicata intempestiva e irrispettosa dal patron azzurro, andato letteralmente su tutte le furie.
Per De Laurentiis, la tutela del proprio spogliatoio viene prima di tutto e la reazione è stata quella di un presidente pronto a ribadire, anche di fronte alla squadra, la totale e immutata fiducia nel proprio allenatore, dal canto suo, lo stesso "Max" non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro.

Nel Solco dei Grandi (e con il Presidente più Vincente)

La scelta estiva di affidarsi al tecnico livornese non è affatto un caso isolato, ma risponde a una precisa filosofia societaria. Sotto la gestione di Aurelio De Laurentiis, diventato a tutti gli effetti il presidente più vincente della storia del club, superando anche l'era di Corrado Ferlaino grazie ai trionfi nazionali e alla continuità europea, il Napoli si è insediato stabilmente e per oltre tre lustri ai vertici della Serie A.
Un cammino d'élite interrotto solo da rarissime eccezioni, come la travagliata e anomala parentesi della stagione targata Garcia-Calzona. Eppure, persino in quel frangente, la scelta iniziale di Rudi Garcia era ricaduta su un profilo internazionale, navigato e di indiscusso spessore.
La storia del club azzurro parla chiaro, la ricerca della continuità tecnica passa sempre da uomini di leadership e dal palmarès pesante. Dall'ascesa del primo Walter Mazzarri, allora emergente di primissima fascia capace di dare un'identità feroce al gruppo, la presidenza ha sempre preteso la scintilla del fuoriclasse in panchina. Una dinastia di maestri di campo e gestori di livello mondiale, la rivoluzione di Rafa Benítez, il calcio totale di Maurizio Sarri, la saggezza di Carlo Ancelotti, l'apoteosi tricolore di Luciano Spalletti e l'energia di Antonio Conte.

Vietato Sbagliare

L’arrivo di Allegri si inserisce esattamente in questo binario, un "big" assoluto, uno dei tecnici più vincenti del calcio italiano contemporaneo, chiamato per mentalità ed esperienza a gestire le pressioni di una piazza esigente e a riportare la squadra nei piani alti che le competono per diritto acquisito.
Le nubi all'orizzonte restano fitte e l'avvio col freno a mano tirato impone un'inversione di tendenza immediata. De Laurentiis ha spento i focolari e ha alzato le barricate a protezione della guida tecnica, adesso la palla passa ad Allegri e alla squadra, attesi a una risposta di carattere per scacciare la crisi ed evitare che il tunnel diventi troppo profondo, perchè è chiaro che se i risultati continueranno a non arrivare anche la pazienza e le convinzioni del Presidente inizierebbero a vacillare.

Articoli correlati

Immagine news 1
Solo De Laurentiis non vuol parlare d'esonero per Allegri. Ma il calendario è rischiosissimo
Immagine news 2
Da Napoli: per De Laurentiis Allegri non si tocca. E il patron si sarebbe infuriato con DAZN
Immagine news 3
Bari, all'incontro fra Marino e il comitato dei garanti ci sarà anche un legale della Filmauro

Altre notizie Altre Notizie

Oggi
Immagine news 1
07:10 Altre Notizie
Juventus, dove sono i leader? Il crollo contro la Lazio e quell'identità calpestata
Immagine news 2
06:49 Altre Notizie
Napoli, De Laurentiis fa muro su Allegri. Ira verso il sondaggio Dazn
Immagine news 3
04:30 Altre Notizie
Le partite di oggi: il programma di lunedì 19 ottobre
Ieri
Immagine news 4
23:58 Altre Notizie
Juventus-Lazio 0-3: il tabellino della gara
Immagine news 5
19:53 Altre Notizie
Milan-Atalanta 3-2: il tabellino della gara
Immagine news 6
17:19 Altre Notizie
Fiorentina-Como 1-3: il tabellino della gara
Immagine news 7
14:50 Altre Notizie
Udinese-Lecce 0-3: il tabellino della gara
Immagine news 8
07:57 Altre Notizie
Stefano Tacconi battezza Del Piero presidente della Juve e svela aneddoto su Platini
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Spalletti ora rischia, c’è Conte. Clamoroso crollo Juve: è crisi nera. Lezione di calcio da Gattuso. De Laurentiis: ultimatum per Allegri. Pronto Montella. Rabiot furioso col Milan. Var spento, Fiorentina protesta
Primo piano
Immagine top news n.0 Perché quel contratto? La crisi della Juventus spiegata tramite la gestione di Spalletti
Immagine top news n.1 Lazio, a Torino il capolavoro di Gattuso. E la giornata perfetta apre scenari europei
Immagine top news n.2 Bremer durissimo: "C'è chi sente i fischi e si nasconde, Juve diversa da qualche anno fa"
Immagine top news n.3 Juventus già a -8 dalla vetta, la Lazio riprende l'Inter: la classifica della Serie A aggiornata
Immagine top news n.4 Milan-Atalanta 3-2, le pagelle: Rabiot trascina, Ramos fa e disfa. CDK non ne azzecca una
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: controsorpasso del Milan sul Como. Rossoneri quarti
Immagine top news n.6 Fiorentina-Como 1-3, le pagelle: Paz stravince il duello con Mastantuono, De Gea è un colabrodo
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: il Como è quarto da solo, Fiorentina penultima
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Il Torino ha un nuovo padrone del centrocampo. Per solo 4 milioni di euro
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
Immagine news podcast n.2 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Duro, forte, cattivo: De Rossi non sapeva di avere il centravanti ideale
Immagine news podcast n.4 Il Napoli è già a fine ciclo e Allegri non è più da Champions?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Inter, Roma, Napoli e Como: chi rischia di più nel weekend secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Inter, ecco perché devi continuare a puntare su Martinez"
Immagine news Serie A n.3 Bonanni sulla Roma: “La gara con il Real deve dare più certezze che insicurezze”
Serie A
Immagine box news Serie A Spalletti e Allegri in bilico, Sarri ancora no. Tre casi diversi per riflessioni che sono inevitabili
Immagine box news Serie A Le parole di Rabiot fanno rumore, Amorim le spiega. Il Milan deve imparare dalle vittorie
Immagine box news Serie A L'incredibile abbaglio della Juve su Kolo Muani. 50 milioni e un solo uomo sul suo carro
Immagine box news Serie A Napoli, crisi senza precedenti nell'era ADL: cinque ko in nove gare e Allegri sotto accusa
Immagine box news Serie A Juventus, Spalletti sotto esame e l'ombra di Conte. Serve una svolta in campionato ma non solo. A gennaio 2 acquisti: il punto
Immagine box news Serie A Solo De Laurentiis non vuol parlare d'esonero per Allegri. Ma il calendario è rischiosissimo
Serie B
Immagine box news Serie B Sudtirol, Possanzini: "In partite come queste bisogna cacciare fuori altro"
Immagine box news Serie B Arezzo, Bucchi: "Grande prova di tutti, orgoglioso di questi ragazzi"
Immagine box news Serie B Sampdoria, nessuno parla dopo l'ennesima sconfitta: il club sceglie il silenzio stampa
Immagine box news Serie B Sampdoria, riflessioni in corso sul futuro di Corradi: se salta, in pole D'Angelo e Iachini
Immagine box news Serie B Sampdoria-Arezzo 1-2, le pagelle: Corradi al capolinea, brivido finale per Coppolaro
Immagine box news Serie B Serie B, 7ª giornata: Sampdoria-Arezzo 1-2. Toscani corsari, doriani contestatissimi
Serie C
Immagine box news Serie C Pescara, Buscè: "Contento per i ragazzi, non siamo 'scappati di casa' come dice qualcuno"
Immagine box news Serie C Spezia, Turati: "Tre punti davvero importanti, mettendo in campo attitudine al sacrifico"
Immagine box news Serie C Savoia ko, ma Formisano resiste. Il presidente del club: "Avanti con lui, ha piena fiducia"
Immagine box news Serie C Pro Vercelli, Bonera resiste: confermata la fiducia nonostante lo 0-5 contro il Lecco
Immagine box news Serie C Ravenna, il ds Mandorlini furioso: "La gestione arbitrale ha condizionato la gara"
Immagine box news Serie C Picerno, col Barletta la terza sconfitta di fila: riflessioni in corso sul tecnico De Luca
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Lazio, Spalletti cerca risposte contro la capolista
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Atalanta, i precedenti sorridono alla Dea: rossoneri senza vittorie da 8 sfide
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Genoa
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Inter-Parma 3-0. Nerazzurre nel terzetto di capoliste
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Roma-Milan 4-2. Giallorosse a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: il Como 1907 schianta la Juve ed è primo in classifica
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, si chiude la terza giornata: tre sfide in programma
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, vittoria di misura per la Ternana: Lazio battuta 1-0
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como Women-Fiorentina 1-1. Bergersen risponde a Omarsdottir
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
19 ottobre 2008, poker di Mourinho sulla ruota di Roma. A segno Ibra, Quaresma e Obinna
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 7ª giornata
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio