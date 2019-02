A Zurigo, giovedì scorso, ci sono stati scontri tra ultras elvetici e quelli del Napoli. Ora, in vista della gara di ritorno, Il Mattino scrive che il timore è quella della vendetta da parte degli ultrà azzurri. I segnali della vigilia non sono incoraggianti: sono stati venduti circa duemila biglietti per il settore ospiti, ma dalla Svizzera sono in arrivo almeno altri 200 sostenitori dello Zurigo. I club organizzati non preoccupano: la polizia teme invece l'imprevedibilità dei cani sciolti. Anche l'Uefa non si fida, dopo aver preso visione delle aggressioni avvenute a Zypressenstrasse - a 700 metri dallo stadio Letzigrund - da parte degli ultrà elvetici nei confronti di un gruppo del tifo azzurro. Un duello con volto coperto, spranghe e lancio di fumogeni che preoccupa, e non poco, gli uomini della questura di Napoli.