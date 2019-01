Napoli, Hamsik migliora ma non verrà rischiato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky Sport le condizioni di Hamsik stanno migliorando. Lo slovacco avverte meno dolore al muscolo ma dovrà comunque essere gestito, visto che sta seguendo un percorso specifico. Le sensazioni sono buone ma difficilmente verrà mandato in campo con la Lazio, con Ancelotti che non forzerà il suo rientro in campo.