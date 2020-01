Napoli, in tribunale "contro" i Raiola-boys. Chiesta ricusazione dell'arbitro

In casa Napoli in questi giorni è soprattutto il tema multe inflitte ai giocatori azzurri dopo l'ammutinamento del 5 novembre scorso. Insigne, Lozano, Manolas, Mertens, Milik e Zielinski, tutti giocatori assistiti dal potente procuratore Mino Raiola, hanno chiesto infatti la ricusazione di Bruno Piacci, giuslavorista scelto dalla società come arbitro. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, mercoledì mattina in tribunale sarà come se fosse De Laurentiis "contro" Raiola. Il Napoli ha nominato Piacci come proprio arbitro per i 24 collegi da formare, ma i legali dei sei giocatori hanno chiesto al Tribunale la sua ricusazione in quanto non sarebbe 'super partes'.