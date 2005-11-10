Napoli-Roma 3-3: il tabellino della gara
autore
Alessio De Silvestro
Alessio De Silvestro
Oggi alle 20:08Altre Notizie
autore Alessio De Silvestro
24.10.2026 20:08Altre Notizie
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (79' Spinazzola), Marin, Badiashile (52' Beukema), Olivera; Anguissa, De Bruyne (79' Lobotka), McTominay; Politano (66' Giovane), Hojlund, Lang (79' Vergara). All.: Allegri
Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini (84' Ghilardi), N'Dicka, Hermoso (58' Balerdi); Rensch (58' Castro), de Roon, Cristante, Wesley; Pisilli (58' Molina), Soulé; Malen (85' Mora). All.: Gasperini
Arbitro: Andrea Colombo
Marcatori: 28' Anguissa, 48', 83' McTominay (N), 69' Soule, 74', 89' Balerdi (R)
Ammoniti: Marin (N), Cristante, Rensch, Balerdi, de Roon (R)
Espulsi: Allegri (N)
Articoli correlati
Altre notizie Altre Notizie
Oggi
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi