"Non c'è in questo momento nessun progetto nè nessuna idea per la vendita dello stadio San Paolo". Parole chiare per Ciro Borrello, assessore allo Sport del Comune di Napoli, sulla possibilità che l'impianto cittadino sia messo in vendita. Raggiunto da tuttonapoli.net, Borriello ha spiegato: "L'impianto è stato inserito in una lista formulata dal Mef (Ministero dell'Economia e delle Finanze, ndr) nell'ambito di un piano sulle dismissioni straordinario, inserito nell'ultimo Def, per risanare i conti dei Comuni in pre-dissesto. Nella lista, sono stati inseriti tutti i beni immobiliari che hanno una redditività e una riconoscibilità. Ma si tratta solo di ipotesi formulate dal Mef, per l'alienazione di beni immobiliari di proprietà del Comune decide il Consiglio comunale e non c'è alcuna idea in questo senso, né per il San Paolo né per altri impianti sportivi".