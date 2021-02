Borriello (ass. Sport Napoli): "Statua Maradona? Avanti piano. La pandemia ci ha bloccato"

vedi letture

Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Marte affrontando anche il tema legato alla realizzazione di una statua in memoria di Diego Armando Maradona, campionissimo del Napoli a cui è stato anche dedicato lo stadio 'San Paolo': "Stiamo andando avanti, dobbiamo promuovere di più questa iniziativa. Ora bisogna aspettare perché ora obiettivamente siamo un po' bloccati con i DPCM, farlo online non avrebbe senso. Questo è un periodo nel quale tutto sembra condizionato dalla pandemia, i contagi sono ancora tantissimi e la città è martoriata. Dobbiamo fare tutto in maniera più sopita, le riunioni sono più rare e il lavoro è anche diverso. Maggio dei monumenti? Noi andiamo avanti, speriamo di avere un maggio con i musei aperti. Per la statua ci stiamo lavorando".