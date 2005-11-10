Napoli, Sergio: "Se riescono a trovare l'equilibrio, può dare fastidio"

Raffaele Sergio, ex calciatore e allenatore, è stato ospite della radio di Tuttomercatoweb.com. Di seguito riportiamo le sue parole rilasciate all'interno della trasmissione Maracanà, partendo dalle previsioni delle gare delle italiane in Champions e concludendo sulla partenza della Lazio.

Cosa ti aspetti dalla Roma contro il Real Madrid?

"Sarà una partita dove il Real Madrid aspetterà e proverà a sfruttare al meglio le occasioni, come tutte le squadre di Mourinho. La Roma per giocarsela alla pari dovrà tenere un ritmo molto alto. Gli spagnoli come sempre saranno molto cinici e con quei campioni riescono a trovare la zampata anche nei momenti più complicati".

Passando alle gare di stasera invece, cosa potrà fare il Napoli contro il Villarreal?

"Il Napoli negli ultimi due anni ha adottato un modo di giocare con Conte che ha lasciato un'impronta. Cancellarla dai calciatori è molto complicato e infatti Domenica, quando la squadra è tornata alla difesa a tre, si è trovata molto meglio. L'impostazione dell'ultimo biennio semplicemente ha influito molto nella mentalità dei giocatori, senza dimenticare che il gruppo rimane forte e ricco di talento. Se ritrova i punti di riferimento e l'equilibrio il Napoli può dare fastidio fino alla fine del campionato. Anche McTominay deve essere recuperato, ma quando ci sono problematiche di questo tipo è sempre meglio andarci cauti".

La Lazio di Gattuso può essere considerata più un miracolo o un'illusione?

"Intanto facciamo i complimenti a Gattuso, che è arrivato fra i dubbi di tutti e che invece alla fine ha dato equilibrio e una giusta impostazione alla squadra. Il problema potrebbe presentarsi casomai al sorgere di una piccola crisi, che potrebbe far saltare degli equilibri. Non dimentichiamoci comunque della situazione e della contestazione dei tifosi. Solo questo è il vero problema della Lazio, perché anche sul mercato sono state fatte scelte giuste ed oculate".