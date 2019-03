© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Pagliuca, ex portiere ed ex compagno di squadra di Gianluca Vialli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo possibile ingresso in società alla Sampdoria col ruolo di presidente (con alle spalle un fondo statunitense): "E' perfetto per classe, competenza e diplomazia. E poi è un'icona doriana", il pensiero di Pagliuca. Che poi chiosa: "Sarei felicissimo per lui e per la Samp. E poi sai che bello fare il presidente coi soldi degli altri...".