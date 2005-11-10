Parma-Torino 0-3: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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19.10.2026 23:17Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Parma (3-4-2-1): Corvi; Diego Carlos (1’ st Drobnic), Troilo, Delprato; Britschgi (25’ st Diallo), Bernabé (35’ st Ordonez), Keita, Valeri; Fabbian (1’ st Lontani), Touré (25’ st Frigan); Romero. Allenatore: Alberto Gilardino
Torino (3-4-1-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali (28’ st Aboukhlal), Mandragora (18’ st Gineitis), Bragança, Cacciamani; Vlasic (28’ st Casadei); Adams (18’ st Kulenovic), Simeone (38’ st Zapata). Allenatore: Ignazio Abate
Arbitro: Ayroldi
Marcatori: 4’, 69’ Simeone (T), 24’ Adams (T)
Ammoniti: Diego Carlos (P), Ismajli (T), Britschgi (P), Comuzzo (T), Troilo (P)
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