Pirlo nuovo allenatore della Juventus, Crippa: "Era già nell'aria, mai visto il vero Sarri"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1, Massimo Crippa ha commentato così l'esonero di Sarri e l'arrivo di Pirlo sulla panchina della Juventus: "Sono scelte che sicuramente sono rischiose, è per me la Juventus l'aveva già studiata da un po' vedendo anche la presentazione per l'Under 23 con tutto lo staff al completo. Già da lì un'idea c'era già, anche se Sarri fosse arrivato fino in fondo, era già nell'aria, durante l'anno non c'era stato un grande feeling con l'ambiente. Sarri secondo me era stato preso perché non erano riusciti a prendere allenatori come Guardiola e Zidane. Non ho visto mai il vero Sarri durante l'anno, non lo vedi con quella carica e determinazione che lo avevamo visto a Napoli".