Polonia U20, Magiera: "Italia molto efficace, soprattutto in difesa"

Il c.t. della Polonia Under 20 Jacek Magiera ha commentato il k.o. con l'Italia, costato ai biancorossi l'eliminazione dal Mondiale: "Finisce la competizione, ma non le carriere di questi ragazzi. Ovviamente non tutti riusciranno ad arrivare in nazionale maggiore, per alcuni forse è stata l'ultima presenza con la selezione. Abbiamo dato tutto, lottando fino all'ultimo minuto. Non abbiamo segnato e abbiamo perso con un rigore, questo è il calcio. Complimenti all'Italia perché è stata molto efficace, soprattutto in difesa. Abbiamo creato molte occasioni, con Zylla e Skoras. Ci è mancata un po' di freddezza, dobbiamo imparare a vincere queste partite".