Primo derby d'Italia senza Icardi: Maurito sarà a Milano davanti alla tv

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quello di domani sera a San Siro sarà il primo derby d'Italia, dopo sei stagioni, senza Mauro Icardi in campo. Il Corriere dello Sport di questa mattina racconta che Maurito, dopo la gara di oggi tra PSG e Angers, volerà a Milano ma non sarà allo stadio. Il centravanti guarderà la partita nel suo attico con vista Meazza: sospiro di sollievo per i tifosi della Juve, visto che Icardi ha segnato 8 gol in 12 confronti contro i bianconeri.