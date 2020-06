RBN - Acquafresca: "Mihajlovic tira sempre fuori il meglio. Allegri? Non tornerà alla Juve"

Robert Acquafresca, attaccante, è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Domenica Sport’: “Com’è vissuta dal Bologna la sfida contro la Juventus? È una sfida sentita per tutti i club d’Italia, quando giochi contro la Juve sei chiamato a fare la partita della vita per portare a casa un risultato positivo, io a volte ci sono riuscito… Quel Cagliari-Juventus fu una partita bellissima, la serata perfetta”.

Sul momento della Juventus: “Si è creato un alone di negatività perché la Juve forse ci ha abituati troppo bene, è un momento un po’ così ma la forza della Juve è quella di non morire mai. Anche quando sembra finita riesce sempre a risollevarsi. Per Mihajlovic sono tutte partite come contro la Juventus, riesce sempre a tirare fuori il meglio dai giocatori. Anche con quello che ha passato penso riesca a infondere qualcosa in più ai giocatori. La Juve però deve stare attenta anche alla Lazio che è ancora in corsa per lo Scudetto. È una sfida apertissima per il titolo, la Juve è la Juve ed è la favorita, ma la Lazio zitta zitta ha costruito una grande squadra, Inzaghi è un predestinato e merita palcoscenici importanti come quello che sta diventando la Lazio. Possono fare molto bene”.

Su Allegri: “Per me non c’è possibilità che torni alla Juve, è stato chiaro più volte, ha parlato anche il suo agente. Per me ha deciso di andare all’estero e non tornerà alla Juve. Poi ora c’è Sarri che è un grande allenatore, a fine campionato si tireranno le somme e se si vorrà andare avanti si andrà vanti. Se non arriverà lo Scudetto la società dovrà prendere delle decisioni”.

