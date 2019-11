© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Anche il patron del Vicenza, e della Diesel, Renzo Rosso è pronto a scendere in campo in aiuto di Venezia dopo i danni causati da maltempo e acqua alta. “Se c’è un progetto specifico noi siamo pronti come successo con il ponte di Rialto (per il quale l’imprenditore ha donato 5 milioni di euro NdR). - spiega Rosso ricordando quanto fatto dopo l’alluvione di Vicenza nel 2010 - Quando Vicenza è stata travolta dall’alluvione volevo fare una donazione di abiti per chi ne aveva bisogno e le amministrazioni locali mi hanno fatto avere i bisogni di vestiti con le relative taglie delle famiglie, così si evitavano sprechi e potenziali ruberie”.