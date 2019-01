RMC SPORT - Fedele: "Milik mai fuoriclasse, Allan-Kou via per grandi offerte"

Attraverso le frequenze di RMC Sport, l'operatore di mercato Enrico Fedele ha parlato durante 'A Tutto Napoli' del mercato di gennaio del club azzurro.

I grandi acquisti di Giuntoli nel corso della sua esperienza in azzurro? "Non ci sono stati, in realtà, calciatori tali da fare la differenza. Quest'anno bisogna vedere il rendimento finale Fabian, che finora sta facendo bene. Onestamente, questa è una squadra allestita anni fa. Tanti calciatori sono arrivati nella gestione Benitez".

Milik sta segnando tanto. "Parliamo di campioni o di buoni calciatori? Io dico che il polacco è un ottimo attaccante ma non è un campione. Fa gol quasi sempre contro le formazioni medio-piccole, contro le big soffre la fisicità dei difensori. Ha un dono, si fa trovare pronto. Dal punto di vista tecnico non è molto forgiato, può migliorare perché giovane ma non sarà mai un top player".

Allan-PSG? "Non c'è trattativa, credo sia una montatura. C'è stato qualche ammiccamento, ma non c'è trattativa. Una cosa è l'interessamento, la trattativa è diversa. Se ci fosse, sarebbe da pazzi non cederlo già a una cifra di 50-60 milioni di euro. E' un calciatore importante ma sostituibile. Il Napoli l'ha fatto con Cavani, con Higuain e lo farà ancora. Il club azzurro deve uscire da un equivoco: è gestito alla grande dal punto di vista finanziario, la Juve è inarrivabile e dunque ha il dovere di creare plusvalenze cedendo calciatori per restare competitivo. Non ha mentalità e strategia di arricchire la squadra. Se non cedi Allan e Koulibaly, devi potenziare la rosa con grandissimi campioni. Invece non c'è l'intenzione".

Ieri ha debuttato Gaetano. Di che talento si tratta? "E' un ragazzo che ha ottime qualità tecniche, deve ovviamente maturare. Bisogna essere cauti, Napoli ha visto grandi talenti che si sono persi. Lui deve fare la gavetta, ha ottime qualità e deve aggiungere una presenza continua e costante".

Koulibaly va ceduto di fronte un'offerta di 100 milioni? "Anche lui va ceduto di fronte una simile proposta, non si discute. Se il Napoli lo trattiene, deve tesserare calciatori con un ingaggio da 7-8 milioni di euro l'anno. Il Napoli deve fare come il Borussia Dortmund, restare al vertice e vincere quando la Juve fallisce una stagione. Generalizzando, non si può andare in una Ferrari se non si hanno i soldi per la benzina".