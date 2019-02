L’ex giocatore della Roma, ora dirigente, Sebino Nela è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Sulla vittoria della Roma contro il Bologna.

“Ieri la Roma non ha giocato bene, ma ha preso i tre punti e questo era l’importante. Bologna trasformato da Mihajlovic, non mi aspettavo un atteggiamento simile contro li giallorossi. Dai giallorossi mi aspettavo di più, non è possibile fare zero tiri in porta nel primo tempo. L’importante per la squadra di Di Francesco era rimanere vicini al Milan quarto in classifica”.

Sul terzo posto e l’Inter.

“Ma anche il discorso terzo posto è riaperto. L’Inter sta avendo problemi dovuti anche al discorso Icardi. Non esiste al mondo che l’argentino non voglia più giocare senza fascia da capitano. Un giocatore deve rispettare le scelte della società. La decisione è stata presa in comune, non sono tutti matti”.