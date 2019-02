RMC SPORT - Palmeri: "Forse solo vincere l'E.L. salverebbe Spalletti"

Nel corso del Live Show di RMC Sport è intervenuto Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista. Queste alcune battute sull'Inter e su Spalletti: "Quanto si sta avvicinando Conte alla panchina dell'Inter? Più che altro penso che si stia allontanando lo stesso Spalletti. Ad oggi, secondo me Conte non prenderebbe mai un Inter così in corso d'opera. Per giugno invece il discorso cambia: quella nerazzurra resta a prescindere la più indiziata per Conte, per due motivi fondamentalmente: il primo è avere Marotta nella dirigenza, il secondo è l'interesse già manifestato da tempo da parte dell'Inter nei confronti di Conte. Forse, per come sta maturando la situazione, soltanto vincere l'Europa League potrebbe portare alla conferma di Spalletti sulla panchina dell'Inter. Secondo me questo è l'unico margine esistente per la sua permanenza".

