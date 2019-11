Roma, attesi 1400 tifosi giallorossi al Borussia Park di Moenchengladbach

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Trasferta in Germania per la Roma di Paulo Fonseca. Per la gara in casa del Borussia Moenchengladbach, come riporta il Corriere dello Sport, saranno circa 1400 tifosi giallorossi presenti questa sera al Borussia Park, impianto da 46mila spettatori nel quale ci sarà il tutto esaurito. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport.