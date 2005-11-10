Roma-Genoa 2-0: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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17.10.2026 22:56Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Roma (3-4-2-1): Gollini; Balerdi, Ndicka, Koulierakis (63’ Pellegrini); Lulli (78’ Wesley), de Roon, Pisilli (88’ Di Nunzio), Rensch (88’ Ghilardi); Soulé, Mora (63’ Hermoso); Castro. A disposizione: Vasquez, De Marzi, Molina, Mancini, Arena, Camara, Paratici, Ghilardi. Allenatore: Gasperini
Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Wiafe, Frendrup (83’ Amorim), Puczka; Messias (83’ Robinho Jr), El Shaarawy (65’ Vitinha); Osmajic. A disposizione: Sommariva, Stolz, Mitaj, Baldanzi, Klisys, Drameh, Sabelli, Messias, Traoré, Otoa. Allenatore: De Rossi
Arbitro: Abisso
Marcatori: 50’ Castro, 68’ Lulli
Ammoniti: Soulé (R), Vasquez (G), Ostigard (G), Pisilli (R), Ellertsson (G)
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